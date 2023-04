"Ecco le prove delle corna": Pasqua di fuoco a casa Totti (Di domenica 9 aprile 2023) Ancora bufera su Chanel Totti. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è finita al centro delle polemiche social dopo che la tiktoker, Martina De Vivo, l'ha accusata di essere stata l'amante del suo ex fidanzato e padre di sua figlia, Cristian Babalus. Dopo le pesantissime accue e il terremoto social provocato, adesso la tiktoker rilancia e va ancora all'attacco mostrando le presunte prove del tradimento. Messaggini e chat xche a suo dire svelerebbero la presunta relazione tra Cristian e Chanel: "Neghiamo fino alla morte pure se c'è la chiamata? Non te meriti neanche più di parlare, sarebbe inutile perché fai solo schifo e l'importante è che io non voglio più avere a che fare niente con te. Prendi le tue cose e vattene via", questo l'sms inviato da Martina a quello che sarebbe il contatto di Cristian. Lui avrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Ancora bufera su Chanel. La figlia di Francescoe Ilary Blasi è finita al centropolemiche social dopo che la tiktoker, Martina De Vivo, l'ha accusata di essere stata l'amante del suo ex fidanzato e padre di sua figlia, Cristian Babalus. Dopo le pesantissime accue e il terremoto social provocato, adesso la tiktoker rilancia e va ancora all'attacco mostrando le presuntedel tradimento. Messaggini e chat xche a suo dire svelerebbero la presunta relazione tra Cristian e Chanel: "Neghiamo fino alla morte pure se c'è la chiamata? Non te meriti neanche più di parlare, sarebbe inutile perché fai solo schifo e l'importante è che io non voglio più avere a che fare niente con te. Prendi le tue cose e vattene via", questo l'sms inviato da Martina a quello che sarebbe il contatto di Cristian. Lui avrebbe ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : Un sovrano sul podio era Karajan, nato oggi nel 1908, e non a caso. Ecco le prove per la costruzione della 4 di Sch… - Paolo50128932 : RT @AlienoGrigio17: “Lo hanno sempre saputo: ecco le prove”. Di giorno in giorno, infatti, emergono nuove prove, nuove scoperte, nuovi dett… - AlienoGrigio17 : “Lo hanno sempre saputo: ecco le prove”. Di giorno in giorno, infatti, emergono nuove prove, nuove scoperte, nuovi… - Edo_FestaRovera : @GiuseppeFilosa @AndreaAngius77 @repubblica Ecco appunto, zero prove solo tanta ignoranza - mv82083974 : RT @fonzis12022: “Lo hanno sempre saputo: ecco le prove”. Green pass e obblighi inutili: le carte che inchiodano Pfi -