Ecco alcuni Nokia rari di 20 anni fa che possono valere migliaia di euro (Di domenica 9 aprile 2023) TecnoAndroid L’acquisto di un telefono è un investimento che richiede un’analisi approfondita, principalmente perché il più delle volte c’è una notevole quantità di denaro in gioco. Sopratutto se si parla di smartphone o telefoni rari usati, dato che esistono alcuni modelli che possono valere migliaia di euro. Eccone alcuni: Nokia 8110 Il Nokia 8110 potrebbe sembrare un telefono poco appariscente, ma è da poco diventato oggetto da collezione. Rilasciato nel 1996 dalla famosa azienda finlandese, era piuttosto unico per il suo tempo a causa del suo design. Grazie a una cover che scorreva per esporre il tastierino numerico e rispondere alle telefonate in arrivo, alla fine è stato soprannominato il “telefono a banana” a ... Leggi su tecnoandroid (Di domenica 9 aprile 2023) TecnoAndroid L’acquisto di un telefono è un investimento che richiede un’analisi approfondita, principalmente perché il più delle volte c’è una notevole quantità di denaro in gioco. Sopratutto se si parla di smartphone o telefoniusati, dato che esistonomodelli chedine8110 Il8110 potrebbe sembrare un telefono poco appariscente, ma è da poco diventato oggetto da collezione. Rilasciato nel 1996 dalla famosa azienda finlandese, era piuttosto unico per il suo tempo a causa del suo design. Grazie a una cover che scorreva per esporre il tastierino numerico e rispondere alle telefonate in arrivo, alla fine è stato soprannominato il “telefono a banana” a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AurelianoStingi : Alcuni sciacalli riprovano a collegare il #vaccino anti #COVID19 con l’insorgenza di patologie tumorali. Ovviamente… - tecnoandroidit : Ecco alcuni Nokia rari di 20 anni fa che possono valere migliaia di euro - - RobertaRobydy : @LuisaDr_ @AssiaVonNeumann Ma nessuna mortificazione! Io ho insegnato al liceo scientifico alcuni anni fa. Alcuni s… - marino29b : RT @comiconitalia: AF Creative, casa editrice dedicata al fumetto indipendente, sarà per la prima volta a COMICON Napoli. Ecco alcuni dei l… - di_maglio : RT @RomanyukYuliya: Secondo Forbes, durante la guerra di aggressione in Ucraina la Federazione russa ha sparato circa 4.750 missili per un… -