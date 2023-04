È stato identificato il giovane ucciso a coltellate a Milano

Leggi su agi

(Di domenica 9 aprile 2023) AGI - È un ventiduenne marocchino ilmorto all'ospedale Humanitas dopo essereaccoltellato nella notte alla schiena al quartiere Gratosoglio a. La vittima, che non aveva con sé documenti d'identità, è stata identificata dai carabinieri che indagano per omicidio. Dai primi accertamenti risulta avere precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali, tentato omicidio e porto abusivo di armi. I militari, avvertiti da alcuni passanti, avevano trovato l'uomo in via Saponaro, agonizzante, riverso a terra, in strada, con una vistosa ferita da arma da taglio alla schiena. Ilerasubito portato in codice rosso, al Pronto Soccorso dell'Ospedale Humanitas di Rozzano, operato e poi ricoverato in terapia intensiva, ma è deceduto nel corso della notte. Sul posto ...