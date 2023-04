E’ nato un nuovo tool per crackare le password controllato da un IA

Leggi su tecnoandroid

(Di domenica 9 aprile 2023) TecnoAndroid L’intelligenza artificiale è sicuramente una grande scoperta, ma può anche fare grossi danni. E’ emerso che addestrare un’IA per decifrare leè semplicissimo. Il programma si chiama PassGan, ed è stato in grado di compromettere il 51% dellein meno di un minuto con il 71% dellecraccate in meno di un giorno. Il mese scorso, Microsoft ha attirato l’attenzione sui problemi di sicurezza che derivano dal rapido avanzamento dell’IA annunciando la sua nuova suite Security Copilot che aiuterà i ricercatori a proteggersi dall’uso dannoso della tecnologia moderna. La Home Security Heroes ha pubblicato uno studio che mostra quanto sia spaventosa l’IA generativa nel decifrare le. La società ha utilizzato PassGAN (generative adversarial network) per ...