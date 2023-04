È morto Dario Acquaroli | l' ex campione della Mtb

(Di domenica 9 aprile 2023) Èmentre era in sellasua mountain bike, la passione che gli ha permesso di diventaredel mondo., 48enne exdi MTB originario di San Giovanni Bianco e residente a San Pellegrino Terme, in...

Malore in bicicletta, morto Dario Acquaroli ex campione di mountain bike - Sportmediaset Sport Mediaset

Lutto nel mondo del ciclismo dopo la morte di Dario Acquaroli, ex campione del mondo di Mountain Bike, scomparso a soli 48 anni.Dario Acquaroli, ex campione di mountain bike originario di San Giovanni Bianco e residente a San Pellegrino Terme sempre nella Bergamasca, è morto in una zona impervia mentre era in sella alla sua bi ...