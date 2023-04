"E avete pure il coraggio di mettere...": esplode l'ira di Mara Venier, scatenata (Di domenica 9 aprile 2023) Mara Venier sbrocca su social. E per un buon motivo. La conduttrice di Domenica In ha infatti scovato in rete alcune pubblicità (e truffe) che usavano il suo volto senza alcun consenso. E così la Venier ha deciso di reagire e di mettere le cose in chiaro: "Mai fatta questa pubblicità... e avete pure il coraggio di mettere la vostra mail... segue querela! Truffa", questo è quanto si legge sui suoi profili social. Mara Venier ha condiviso uno screen in cui mette in evidenza l'email e quindi l'autore della truffa e l'immagine utilizzata per la promozione di un farmaco definito "miracoloso". "Le ginocchia non faranno più male e le articolazioni si rigeneranno in 5 giorni", questo il messaggio che gira sui social e che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023)sbrocca su social. E per un buon motivo. La conduttrice di Domenica In ha infatti scovato in rete alcune pubblicità (e truffe) che usavano il suo volto senza alcun consenso. E così laha deciso di reagire e dile cose in chiaro: "Mai fatta questa pubblicità... eildila vostra mail... segue querela! Truffa", questo è quanto si legge sui suoi profili social.ha condiviso uno screen in cui mette in evidenza l'email e quindi l'autore della truffa e l'immagine utilizzata per la promozione di un farmaco definito "miracoloso". "Le ginocchia non faranno più male e le articolazioni si rigeneranno in 5 giorni", questo il messaggio che gira sui social e che ...

