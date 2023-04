Dzeko, stagione fotocopia della scorsa: interruttore spento a gennaio (Di domenica 9 aprile 2023) La stagione di Edin Dzeko sembra la fotocopia di quella scorsa. Una prima parte segnata da una certa vena realizzativa, salvo poi spegnere totalmente la luce nella seconda parte. LUCE SPENTA – L’attacco dell’Inter. lo andiamo ripetendo da diverse partite, è totalmente sterile in questo periodo. Tra i meno ispirati figura anche Edin Dzeko, che sembra star rivivendo la stessa stagione dello scorso anno. Parlando di numeri, quest’anno sono arrivati sette gol per il bosniaco in campionato, sei dei quali fino alla sosta pre-Mondiali e soltanto uno dopo. Quello contro il Napoli il 4 gennaio a San Siro. Che resta l’ultimo in campionato, a cui si somma l’ultimo in generale: quello contro il Milan il 18 gennaio in Supercoppa Italiana. Numeri pessimi, ... Leggi su inter-news (Di domenica 9 aprile 2023) Ladi Edinsembra ladi quella. Una prima parte segnata da una certa vena realizzativa, salvo poi spegnere totalmente la luce nella seconda parte. LUCE SPENTA – L’attacco dell’Inter. lo andiamo ripetendo da diverse partite, è totalmente sterile in questo periodo. Tra i meno ispirati figura anche Edin, che sembra star rivivendo la stessadello scorso anno. Parlando di numeri, quest’anno sono arrivati sette gol per il bosniaco in campionato, sei dei quali fino alla sosta pre-Mondiali e soltanto uno dopo. Quello contro il Napoli il 4a San Siro. Che resta l’ultimo in campionato, a cui si somma l’ultimo in generale: quello contro il Milan il 18in Supercoppa Italiana. Numeri pessimi, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... daddydalbert : Questa stagione calcistica ha dimostrato solo che buzzo ha sbagliato ogni pronostico, via lui: -Dzeko da 20 gol a s… - internewsit : Dzeko, stagione fotocopia della scorsa: interruttore spento a gennaio - - ArenaRosario : @Claudio4_ Che la sua stagione sia negativa è palese a tutti, io sto solo dicendo che è l'unico che sta combinando… - LarosaFerdy : @theboss_1908 Tanto la stagione è alla fine. Tra poco resterà solo la corsa per il 4 posto (durissima). Il belga to… - andrewsword2 : RT @agostinomela: Nell'attacco della prossima stagione non vedo né Dzeko né Correa. Lautaro e Lukaku più due onesti comprimari (ad esempio:… -