Dusan Vlahovic senza gol e senza social | l’attaccante in crisi sospende il suo account Instagram

(Di domenica 9 aprile 2023) Che cosa sta succedendo adella Juventus è alla disperata ricerca di un gol che manca dal 7 febbraio e sabato sera contro la Lazio ha offerto l’ennesima prestazione anonima, con una sostituzione per un infortunio alla caviglia destra che ha reso ancora più amara la sua serata. Il serbo pare insoprattutto dal punto di vista mentale e ora al suo inspiegabile rendimento in campo si aggiunge anche un comportamento apparentemente strano suinetwork: da domenica infatti l’ufficiale disurisulta sospeso. Non è noto quale sia il motivo della scelta, ma è difficile pensare a un hacker perché la sospensione – nel momento in cui scriviamo – è già in corso da diverse ore. Per ...

Non segna in Serie A da due mesi, precisamente dal 7 febbraio Db Torino 12/03/2023 - campionato di calcio serie A / Juventus - Sampdoria / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto:La ...Davanti al centrocampo, gioca l'argentino Angel Di Maria, che a sua volta gioca alle spalle della punta serba della Juventus,, che ha l'unico compito di segnare, fare gol. La Lazio ...ROMA Sbuffa e si agita come un marinaio in mezzo alla tempesta,, mentre Allegri cerca di condurre la nave bianconera verso la Champions . In attesa del 19 aprile, quando si saprà se la penalizzazione di 15 punti verrà confermata o cancellata dal ...

Juve: Vlahovic a secco, infortunato e senza social. Dopo la Lazio ha cancellato il profilo su Instagram Calciomercato.com

In casa Juve c'è un attacco da rilanciare: da Chiesa a Vlahovic, perchè non rischiare con il tridente «Eravamo bassi e fermi ad aspettarli, quando è così è difficile ripartire con la palla e nel seco ...