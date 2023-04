Droga nascosta in casa, due arresti a Capri (Di domenica 9 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di Capri, insieme a quelli di AnaCapri, hanno arrestato per detenzione di Droga a fini di spaccio un 27enne incensurato del posto e la sua compagna di 29 anni. Durante una perquisizione nella loro abitazione i militari hanno rinvenuto 600 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in 37 bustine pronte per lo smercio. Lo stupefacente era nascosto in uno sgabuzzino. Entrambi sono finiti ai domiciliari L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di, insieme a quelli di Ana, hanno arrestato per detenzione dia fini di spaccio un 27enne incensurato del posto e la sua compagna di 29 anni. Durante una perquisizione nella loro abitazione i militari hanno rinvenuto 600 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in 37 bustine pronte per lo smercio. Lo stupefacente era nascosto in uno sgabuzzino. Entrambi sono finiti ai domiciliari L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... threeppie : @1000piede C’HO DROGA NASCOSTA TRA TUTTI GLI INFISSI - popgiornale : L'uomo nascondeva 1,3 kg di hashish e 2.600 € in una cassaforte a muro nascosta dietro un quadro. Scoperto grazie a… - fattidinapoli : Napoli: Melito, Carabinieri arrestano 21enne siciliano con 1 chilo di droga nascosta nella r... -… - LaCittaSalerno : #salerno - Droga per il marito carcerato nascosta in una tuta Leggi qui --> - infoitinterno : Droga nascosta nei pneumatici, un arresto al traforo Frejus -