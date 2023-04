Dramma di Pasqua a Camerata Cornello: muore un uomo di 48 anni (Di domenica 9 aprile 2023) Camerata Cornello. Un uomo di 48 anni è deceduto pare a causa di un malore proprio il giorno di Pasqua a Camerata Cornello. Il Dramma si è consumato intorno alle 13.20 in una zona impervia del paese dell’alta Val Brembana. Inutile l’intervento sul posto dei tecnici del Soccorso Alpino Brembano e dell’elisoccorso arrivato da Como: per il 48enne non c’è stato nulla da fare. Leggi su bergamonews (Di domenica 9 aprile 2023). Undi 48è deceduto pare a causa di un malore proprio il giorno di. Ilsi è consumato intorno alle 13.20 in una zona impervia del paese dell’alta Val Brembana. Inutile l’intervento sul posto dei tecnici del Soccorso Alpino Brembano e dell’elisoccorso arrivato da Como: per il 48enne non c’è stato nulla da fare.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : #Venerdìsanto Nella #ViaCrucis al #Colosseo: le voci di pace dai Paesi in guerra: dal conflitto in Ucraina a quelli… - luvingktae : Pasqua migliorata dal dramma tra mario mario e jun - LFCMFighter : @niners_italy @indianalien @Anakin77cr @ninersmessimale @SickBoy1987 @CardeMarco @SimoneMaloni @torrisone @fpiras87… - lacittanews : Nuovo dramma in mare nel giorno di Pasqua. Una nuova imbarcazione con circa 400 migranti a bordo è stata avvistata… - francyFP71 : Che Pasqua in casa Forrester?? ?????? Risparmiateci il dramma per questo giorno almeno????? #twittamibeautiful -