Donne, in Italia la ricerca del lavoro è un'impresa (Di domenica 9 aprile 2023) Uno sondaggio a cui hanno partecipato mille Donne evidenzia come, nella metà dei casi, in fase di colloquio sono state sottoposte a domande su matrimonio, gravidanza e cura dei figli Leggi su wired (Di domenica 9 aprile 2023) Uno sondaggio a cui hanno partecipato milleevidenzia come, nella metà dei casi, in fase di colloquio sono state sottoposte a domande su matrimonio, gravidanza e cura dei figli

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinisteroDifesa : #9aprile #BuonaPasqua dalle donne e uomini della #Difesa anche oggi al lavoro in Italia e all'estero per la sicurez… - fratotolo2 : ?? “Non possiamo pretendere che un africano sappia che in Italia non si può violentare”, disse l’avvocato Carmen Di… - AStramezzi : Funiculì, funiculà: il video pittoresco del guitto Zelensky (come sempre fin troppo sopra le righe, in tutti i sens… - Fi2Sabri : RT @gibalda: #Italia ultima in Europa per parità di genere sul #lavoro. Penalizzate da una vita, le #donne chiedono di poter scegliere... s… - EmyRoyaleagle : RT @Virna25marzo: Nichi Vendola e il suo compagno Ed, famiglia di papà gay con un bambino “concepito” con utero in affitto con donne canade… -