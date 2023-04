Donna incinta scambiata per ladra ormai è psicosi borseggiatrici. Clima da caccia alle streghe sulla metro milanese (Di domenica 9 aprile 2023) Una giovane Donna incinta che viaggiava in metropolitana è stata scambiata per una borseggiatrice e insultata dagli altri passeggeri. Micol, questo il suo nome, ha raccontato la sua disavventura al giornale online Fanpage.it. Era seduta su un convoglio della linea 2 e la sua “colpa” è stata quella di indossare una tuta, aver tolto il giubbotto e poggiato sul braccio, ma soprattutto di avere al collo una collana che una Donna seduta vicino a lei ha ritenuto provento di un borseggio. “Guarda, che noi lo sappiamo. Abbiamo visto, ci sono i video dappertutto. Tu sei una borseggiatrice”, le ha urlato contro la passeggera, mentre un’altra ha messo in guardia gli altri viaggiatori di stare attenta perché a bordo del treno c’era “una borseggiatrice”. A Milano ormai dilaga la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 9 aprile 2023) Una giovaneche viaggiava inpolitana è stataper una borseggiatrice e insultata dagli altri passeggeri. Micol, questo il suo nome, ha raccontato la sua disavventura al giornale online Fanpage.it. Era seduta su un convoglio della linea 2 e la sua “colpa” è stata quella di indossare una tuta, aver tolto il giubbotto e poggiato sul braccio, ma soprattutto di avere al collo una collana che unaseduta vicino a lei ha ritenuto provento di un borseggio. “Guarda, che noi lo sappiamo. Abbiamo visto, ci sono i video dappertutto. Tu sei una borseggiatrice”, le ha urlato contro la passeggera, mentre un’altra ha messo in guardia gli altri viaggiatori di stare attenta perché a bordo del treno c’era “una borseggiatrice”. A Milanodilaga la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gio_c75 : @epizefiri @gigipodda La soluzione io non la so, a me preoccupa la vita di un bambino o di una donna incinta che pa… - paperolibero : @SimoPillon Ma se una coppia non può avere figli perché la donna ha dei problemi a rimanere incinta devono venir an… - iaiaderosevera : @eadaimon @MissLemon79 Non sono solo seria. Sono anche incinta. E devo fare un cesareo programmato. Ci vogliono cir… - BarcoPaolo : Tutti esperti di cucina ma: chi sa dire cosa accomuna un pollo bruciato e una donna incinta?.. - iostoconlitalia : @MilaSpicola Che poi nella foto è rappresentata una donna incinta non italiana -