Domenica In va in onda a Pasqua? Anticipazioni puntata oggi 9 aprile 2023 (Di domenica 9 aprile 2023) Domenica In andrà in onda la Domenica di Pasqua? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul prossimo appuntamento del programma condotto e diretto da Mara Venier, in onda dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Domenica In nel pomeriggio di Pasqua: il programma Domenica 9 aprile 2023, giorno di Pasqua, l’appuntamento con la trentesima puntata di Domenica si farà! Sarà un pomeriggio festivo pieno di ospiti che terranno in compagnia il pubblico in diretta durante il giorno di Pasqua. Per restare in tema Mara Venier mostrerà le uova di cioccolato tradizionali della ricorrenza. Uova artigianali create dagli ospiti della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 aprile 2023)In andrà inladi? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul prossimo appuntamento del programma condotto e diretto da Mara Venier, indalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.In nel pomeriggio di: il programma, giorno di, l’appuntamento con la trentesimadisi farà! Sarà un pomeriggio festivo pieno di ospiti che terranno in compagnia il pubblico in diretta durante il giorno di. Per restare in tema Mara Venier mostrerà le uova di cioccolato tradizionali della ricorrenza. Uova artigianali create dagli ospiti della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Domenica In va in onda a Pasqua? Anticipazioni puntata oggi 9 aprile 2023 - SMSNEWSOFFICIAL : Da Ventotene alla Polinesia, passando per la Norvegia nella puntata di “Kilimangiaro, in onda domenica 9 aprile all… - Perla_Sacchetti : RT @Perla_Sacchetti: Ascolta “La Perla Erotica”, in onda tutti i venerdì alle 12:20 su RVL LaRadio (in replica la domenica alle 11:20) - ht… - SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento con “A Sua immagine”, domenica 9 aprile, in onda alle 9.30 su Rai 1 - teleischia : GUARDA IN TV. “ALLA RICERCA DEL VOLTO DI DIO” IL VANGELO DELLA DOMENICA, IL COMMENTO DI DON GINO BALLIRANO. IN ONDA… -