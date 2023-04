Domenica In va in onda a Pasqua? Anticipazioni puntata oggi 9 aprile 2023 (Di domenica 9 aprile 2023) Domenica In andrà in onda per Pasqua? La risposta è assolutamente sì. Da Mara Venier ci aspettiamo grandi sorprese per questa puntata, considerato pure come essa coinciderà con la Santa Pasqua. Tra gli ospiti più attesi della puntata, ci sono i fratelli pasticceri Ernst e Frau Knam, che sicuramente parleranno delle famose uova di Pasqua vista la festività in cui troveremo. Tra le presenze, confermata anche quella di Enrico Brignano con sua moglie Flora Canto. Gli ospiti di Domenica In per Pasqua Come anticipato da Tv Blog, sono attesi i fratelli Ernst e Frau Knam, che all’interno dello studio di Mara Venier porteranno l’angolo della pasticceria. Infatti, i due pasticceri ci parleranno delle uova di Pasqua, oltre a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 aprile 2023)In andrà inper? La risposta è assolutamente sì. Da Mara Venier ci aspettiamo grandi sorprese per questa, considerato pure come essa coinciderà con la Santa. Tra gli ospiti più attesi della, ci sono i fratelli pasticceri Ernst e Frau Knam, che sicuramente parleranno delle famose uova divista la festività in cui troveremo. Tra le presenze, confermata anche quella di Enrico Brignano con sua moglie Flora Canto. Gli ospiti diIn perCome anticipato da Tv Blog, sono attesi i fratelli Ernst e Frau Knam, che all’interno dello studio di Mara Venier porteranno l’angolo della pasticceria. Infatti, i due pasticceri ci parleranno delle uova di, oltre a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Domenica In va in onda a Pasqua? Anticipazioni puntata oggi 9 aprile 2023 - CIAfra73 : #DomenicaIn 2022-2023, 30ª puntata. Continua lo storico contenitore domenicale condotto da Mara Venier, in onda da.… - ItaliaRai : 'Domenica In' Condotto da Mara Venier. In onda nei seguenti orari: ??Domenica 9 Aprile ?Johannesburg / Berlino,… - SMSNEWSOFFICIAL : Da Ventotene alla Polinesia, passando per la Norvegia nella puntata di @KilimangiaroRai in onda domenica 9 aprile a… - SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento con @asuaimmaginerai domenica 9 aprile, in onda alle 9.30 su Rai 1 @LorenaBianchett -