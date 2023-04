Domenica in, Pasqua con Mara Venier: gli ospiti di oggi 9 aprile (Di domenica 9 aprile 2023) oggi 9 aprile alle 14:00 nuovo appuntamento con Domenica in: ecco gli ospiti che Mara Venier ha invitato per celebrare insieme la giornata di Pasqua oggi a Domenica In, in onda su Rai 1 e su Rai Italia dalle 14:00, Mara Venier celebra la Pasqua con numerosi ospiti del mondo dello spettacolo che le faranno compagnia durante questa giornata particolare. In studio si alterneranno personaggi come Enrico Brignano e Flora Canto. Un'attenzione particolare sarà dedicata all'Uovo di Pasqua, in studio due maestri dell'arte della pasticceria, Ernst Knam e sua moglie Frau. Il primo segmento di Domenica In di oggi sarà dedicato a ... Leggi su movieplayer (Di domenica 9 aprile 2023)alle 14:00 nuovo appuntamento conin: ecco glicheha invitato per celebrare insieme la giornata diIn, in onda su Rai 1 e su Rai Italia dalle 14:00,celebra lacon numerosidel mondo dello spettacolo che le faranno compagnia durante questa giornata particolare. In studio si alterneranno personaggi come Enrico Brignano e Flora Canto. Un'attenzione particolare sarà dedicata all'Uovo di, in studio due maestri dell'arte della pasticceria, Ernst Knam e sua moglie Frau. Il primo segmento diIn disarà dedicato a ...

