Domenica In: ospiti e scaletta di Mara Venier oggi, 9 aprile 2023 (Di domenica 9 aprile 2023) Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 9 aprile 2023 Torna oggi, 9 aprile 2023, Domenica In, la trasmissione della Domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, Domenica 9 aprile 2023 su Rai 1. ospiti e scaletta della puntata di oggi 9 ... Leggi su tpi (Di domenica 9 aprile 2023)In: anticipazioni,della puntata di, 9Torna, 9In, la trasmissione dellapomeriggio di Rai 1 condotta da. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno moltidel mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e glidella puntata diIn in onda, dalle ore 14,su Rai 1.della puntata di9 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Domenica In, gli ospiti della puntata di Pasqua 2023 - enjoybarocco : Una colazione dal gusto tutto siciliano per iniziare oggi il #SocialTrip. La Domenica di Pasqua sarà una giornata i… - infobetting : Real Betis-Cadiz (domenica 09 aprile 2023 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Verdiblancos favoriti sugli os… - infobetting : Valladolid-Maiorca (domenica 09 aprile 2023 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Gli ospiti perdono Nastasici… - SMSNEWSOFFICIAL : A “Domenica In” ospiti Enrico Brignano e Flora Canto, Sandra Milo, Morgan, Pino Strabioli, Francesco Gabbani -