Domenica In: ospiti 9 aprile 2023 (Di domenica 9 aprile 2023) Oggi, 9 aprile 2023, tornerà in onda Domenica In, il contenitore Domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, in onda in diretta a partire dalle ore 14. In apertura Enrico Brignano e Flora Canto si racconteranno, tra carriera e vita privata. Sarà, poi, la volta di Sandra Milo, che ha da poco compiuto 90 anni. Sarà festeggiata con alcune sorprese in studio e rendendo omaggio alla sua lunga carriera artistica. Morgan e Pino Strabioli interverranno per presentare il nuovo programma "StraMorgan", in onda su Rai 2 dal 10 al 13 aprile in seconda serata. Morgan si esibirà al pianoforte con il brano "Il senso delle cose". Ancora musica, a seguire, con Francesco Gabbani che presenterà il suo nuovo singolo "L'abitudine". Padre Enzo Fortunato in studio, oltre a presentare il suo ultimo libro dal titolo ...

