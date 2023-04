Domenica In, gli ospiti della puntata di Pasqua 2023 (Di domenica 9 aprile 2023) Nella 30esima puntata la coppia Enrico Brignano e Flora Canto, i 90 anni di Sandra Milo, il ritorno di Morgan e la musica di Gabbani ROMA – Domenica 9 aprile, Domenica di Pasqua, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 29^ puntata dell’edizione 2022/2023 di Domenica In condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti che interverranno in studio. La puntata si aprirà con un’intervista a Enrico Brignano e Flora Canto, che si racconteranno a tutto tondo tra carriera e vita privata. Sandra Milo, che ha da poco compiuto 90 anni, sarà festeggiata con alcune sorprese in studio oltre a ripercorrere la sua lunga carriera artistica. Morgan e Pino Strabioli, interverranno ... Leggi su lopinionista (Di domenica 9 aprile 2023) Nella 30esimala coppia Enrico Brignano e Flora Canto, i 90 anni di Sandra Milo, il ritorno di Morgan e la musica di Gabbani ROMA –9 aprile,di, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 29^dell’edizione 2022/diIn condotta da Mara Venier. Tanti gliche interverranno in studio. Lasi aprirà con un’intervista a Enrico Brignano e Flora Canto, che si racconteranno a tutto tondo tra carriera e vita privata. Sandra Milo, che ha da poco compiuto 90 anni, sarà festeggiata con alcune sorprese in studio oltre a ripercorrere la sua lunga carriera artistica. Morgan e Pino Strabioli, interverranno ...

