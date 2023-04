Disegno di legge sui disturbi alimentari, cosa ne pensano i medici: “Il focus sui social può avere ricadute negative sui percorsi di cura. Nuovi reati? Meglio la prevenzione” (Di domenica 9 aprile 2023) Magrezze tossiche, corpi asciutti con addominali irrealisticamente scolpiti, pubblicità di massaggi e trattamenti estetici che promettono perdite di peso “miracolose” immortalando modelle già pelle e ossa. E poi ancora piatti con tre paccheri di numero e suggerimenti di diete improbabili. I social – da Instagram a Tiktok – sono ormai sempre più amplificatori di modelli sbagliati e canoni estetici irrealistici (spesso frutto di Photoshop) e ad assorbirli sono in primis i giovani, anzi giovanissimi, che più facilmente vengono influenzati contenuti che l’algoritmo propone loro incessantemente. Così, il confronto costante con i coetanei e con i riferimenti proposti si insinua subdolamente in loro, amplificando la sensazione di non essere all’altezza perché – soprattutto in una fase delicata come quella dell’adolescenza -i ragazzi hanno un bisogno estremo di approvazione e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Magrezze tossiche, corpi asciutti con addominali irrealisticamente scolpiti, pubblicità di massaggi e trattamenti estetici che promettono perdite di peso “miracolose” immortalando modelle già pelle e ossa. E poi ancora piatti con tre paccheri di numero e suggerimenti di diete improbabili. I– da Instagram a Tiktok – sono ormai sempre più amplificatori di modelli sbagliati e canoni estetici irrealistici (spesso frutto di Photoshop) e ad assorbirli sono in primis i giovani, anzi giovanissimi, che più facilmente vengono influenzati contenuti che l’algoritmo propone loro incessantemente. Così, il confronto costante con i coetanei e con i riferimenti proposti si insinua subdolamente in loro, amplificando la sensazione di non essere all’altezza perché – soprattutto in una fase delicata come quella dell’adolescenza -i ragazzi hanno un bisogno estremo di approvazione e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... parentetweet : In 3 settimane in Italia sono riusciti a renderci l’unico paese dell’UE che non può mettere la musica sui social gr… - LucaBizzarri : Io vorrei sapere secondo il disegno di legge del vicepresidente Rampelli, ardito difensore della lingua italiana, q… - davcarretta : Hanno presentato un disegno di legge per difendere la lingua italiana. Che conoscono così bene da scrivere nero s… - pvsassone : RT @vitalbaa: Tutto ciò che non torna nel disegno di legge Rampelli sulla lingua italiana. E la comprensione delle norme continua a non ess… - FQMagazineit : Disegno di legge sui disturbi alimentari, cosa ne pensano i medici: “Il focus sui social può avere ricadute negativ… -