(Di domenica 9 aprile 2023) AGI - Hanno dapprima divelto iin gomma che proteggevano iper bambini posizionati nelpubblico e poi, con gli stessi, hanno disegnato un'. È quanto accaduto nella popolosa frazione di Colli che ricade nel comune di Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone. A darne notizia è stato il sindaco del paese Emiliano Cinelli che ha pubblicato la foto dello sfregio di piazza Aldo Moro e lanciando così un appello agli autori: "Sono rammaricato, come sindaco di Monte San Giovanni Campano condanno fermamente il vile gesto di chi tenta di mettersi in mostra con argomenti di cui non sa nemmeno il significato e con il solo risultato di aver distrutto lo spaziodei bambini".

Disegnano un'enorme svastica coi tappetini del parco giochi AGI - Agenzia Italia

È accaduto a Monte San Giovanni, in provincia di Frosinone. Il sindaco condanna fermamente il "vile gesto" AGI - Hanno dapprima divelto i tappetini in gomma che proteggevano i giochi per bambini posiz ...