Disastro di Ardesio | Pasqua di speranza con la messa nella chiesetta di Cerete

(Di domenica 9 aprile 2023). Unadi sofferenza ma anche diper le 71 persone isolate nelle frazioni, Pizzol e Staletti di, in alta Val Seriana, dopo che mercoledì una valanga d’acqua e fango di circa 15mila metri cubi si è riversata sull’abitato mentre gran parte dei residenti ancora dormiva. Unprovocato dal cedimento di un canale che porta acqua alla vicina centrale dell’Enel. In questaanomala, gli abitanti del paese hanno potuto partecipare alla tradizionalecelebrata alle 9,30 dal parroco di, don Antonio Locatelli,di. Un piccolo gesto per strappare un sorriso in un momento di estrema difficoltà. “Celebrare la ...

Ma dei danni economici di questoannunciato che per miracolo non è finito in tragedia "... attorno alle 6.50 di mercoledì 5 aprile ha svegliato la comunità di, si tirano le somme su ...... alle 6.50 del mattino un boato ha annunciato il cedimento di un canale di adduzione che collega Gromo alla centrale Enel Green Power situata alle porte di. Un canale artificiale di oltre ...La Procura di Bergamo aprirà nelle prossime ore un fascicolo a carico di ignoti con l'ipotesi di accusa dicolposo per la frana d'acqua avvenuta all'alba di ieri ad, dove ancora 10 persone sono sfollate e 71 risultano isolate in tre frazioni a monte dell'abitato. L'indagine, un atto dovuto,...

Le celebrazioni saranno officiate nella chiesetta di Cerete, una delle frazioni interessate dallo smottamento. Aperto un passaggio ai mezzi di soccorso ...Ardesio. Continuano i lavori di pulizia e consolidamento del versante ad Ardesio, dove mercoledì la rottura di un canale di adduzione della centrale idroelettrica di Ludrigno ha fatto piombare sull’ab ...