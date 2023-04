Diede uno schiaffo allo studente, docente condannato per lesioni: 300 euro di multa. Risarcimento donato alla scuola (Di domenica 9 aprile 2023) Durante l'orario di lezione, un insegnante presso di una scuola superiore di Firenze ha dato uno schiaffo a uno studente. Sebbene non sia stato considerato un abuso dei mezzi di correzione, questa azione è stata classificata come reato di percosse dal tribunale, il quale ha ridimensionato l'accusa originaria di lesioni. Il giudice ha condannato l'insegnante a una multa di 300 euro e al Risarcimento della parte lesa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 9 aprile 2023) Durante l'orario di lezione, un insegnante presso di unasuperiore di Firenze ha dato unoa uno. Sebbene non sia stato considerato un abuso dei mezzi di correzione, questa azione è stata classificata come reato di percosse dal tribunale, il quale ha ridimensionato l'accusa originaria di. Il giudice hal'insegnante a unadi 300e aldella parte lesa. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Diede uno schiaffo all’alunno. Docente condannato per lesioni: 300 euro di multa. Risarcimento donato alla scuola - DALLAPARTEDELT2 : @gippu1 @Guidolino8 Il Del Piero del 1998 era accostato a Ronaldo il fenomeno come uno dei due giocatori più forti… - ernestomendace : @Barbaramenteme @Armega1967 Io ho rischiato di adottarne uno tempo fa… ma quella disgraziata che lo gestiva, per un… - MaryandAnnaLAND : dove tutti i Giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che… - AndGad2010 : @PaoloCond chiedilo ai tuoi colleghi , , che intervistano Bonolis , Materazzi e ancor prima Simoni prima di ogni Ju… -

Figli del Salento: La genialità ed attualità di Ennio De Giorgi ... Caccioppoli citò una frase di Andrè Gide: ' Non c'è nulla di più barbaro di uno spirito puro'. Poi,... Nel 1966 diede testimonianza del suo impegno umanitario quando accettò di tenere corsi di Analisi ... E venne la Pasqua anche per un immigrato ... - di Nino Giordano Uno dei segni più tangibili di questa crisi rimane il sorgere del fenomeno dei 'microbes'."Si ... gli dissi quello che mi era successo; mi aiutò a partire e mi diede dei soldi per arrivare in Niger. ... Il viaggio infernale di un immigrato, oggi integrato - di Nino Giordano Uno dei segni più tangibili di questa crisi rimane il sorgere del fenomeno dei 'microbes'."Si ... gli dissi quello che mi era successo; mi aiutò a partire e mi diede dei soldi per arrivare in Niger. ... ... Caccioppoli citò una frase di Andrè Gide: ' Non c'è nulla di più barbaro dispirito puro'. Poi,... Nel 1966testimonianza del suo impegno umanitario quando accettò di tenere corsi di Analisi ...dei segni più tangibili di questa crisi rimane il sorgere del fenomeno dei 'microbes'."Si ... gli dissi quello che mi era successo; mi aiutò a partire e midei soldi per arrivare in Niger. ...dei segni più tangibili di questa crisi rimane il sorgere del fenomeno dei 'microbes'."Si ... gli dissi quello che mi era successo; mi aiutò a partire e midei soldi per arrivare in Niger. ... Diede uno schiaffo all’alunno. Docente condannato per lesioni: 300 euro di multa. Risarcimento donato alla scuola Orizzonte Scuola