Di Bello nel caos: grazia tre volte Cuadrado. Perché non va mai al video? Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport bocciano la direzione di gara di Lazio-Juventus ad opera di Di Bello. Il voto all'arbitro, per entrambi i quotidiani sportivi, è 4,5. Il CorSport, con Edmondo Pinna, scrive: "Pasqua di passione per Di Bello: grazia Cuadrado, risparmia diversi gialli, fa confusione con i falli". Il colombiano della Juventus è stato perdonato più volte da Di Bello, scrive il quotidiano sportivo. "dopo appena 29" l'arbitro perdona Cuadrado per un calcione a Zaccagni, dopo 9' ri-perdona Cuadrado per aver interrotto una trama pericolosa Zaccagni-Hysaj con la mano e poi grazia il colombiano (già ammonito) quando travolge Zaccagni risparmiandogli l'ennesimo giallo (per imprudenza, non per Spa, azione pericolosa, ...

#DiBello nel caos: grazia tre volte #Cuadrado. Perché non va mai al video? CorSport e Gazzetta bocciano la direzio…