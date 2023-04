"Devono andare in galera! Capito?": tutta la furia della Venier in diretta (Di domenica 9 aprile 2023) Uno sfogo durissimo quello di Mara Venier a Domenica In. Opsite in studio, Sandra Milo. Al centro della chiacchierata anche il tema della violenza sulle donne. Sandra Milo parla di "perdono" e di risolvere il problema alla radice ovvero educando le persone al rispetto. Ma Mara Venier, molto sensibile su questo tema è andata all'attacco: "No scusa Sandra, queste persone Devono andare in galera, su questo bisogna essere chiari. Tu credi nel perdono, io ti dico che Devono andare in galera". Parole forti e anche condivisibili quelle della Venier che ha raccolto un grande applauso da parte del pubblico presente in studio. Poi la puntata è scivolata via senza ulteriori scossoni. Anzi la Venier ha voluto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Uno sfogo durissimo quello di Maraa Domenica In. Opsite in studio, Sandra Milo. Al centrochiacchierata anche il temaviolenza sulle donne. Sandra Milo parla di "perdono" e di risolvere il problema alla radice ovvero educando le persone al rispetto. Ma Mara, molto sensibile su questo tema è andata all'attacco: "No scusa Sandra, queste personein galera, su questo bisogna essere chiari. Tu credi nel perdono, io ti dico chein galera". Parole forti e anche condivisibili quelleche ha raccolto un grande applauso da parte del pubblico presente in studio. Poi la puntata è scivolata via senza ulteriori scossoni. Anzi laha voluto ...

