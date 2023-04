Devi noleggiare un auto per molto tempo? Tutto quello che devi sapere

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JackTerron : 15, 21, 56, 67, 124' che è sta roba? non ci si capisce un cazzo! per legge un fottuto decreto te devi piglià un mes… -

... disseminata di chioschi e stabilimenti balneari dalle sedie colorate che si possonoper ...per forza avere un'auto a disposizione per poter percorrere le lunghe distese di nulla che ...Quando programmi una vacanzafare in modo di creare sempre un'esperienza memorabile per te e per le persone a cui vuoi bene. ... Dove In Italia, perchè no Hai la possibilità diuna ...... ecco le principali regole da seguire perun veicolo in sicurezza , dal momento della ... Controlla se l'assicurazione è inclusa nel prezzo o seacquistare un'assicurazione aggiuntiva. ...