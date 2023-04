“Devi lasciare la scuola”. Terremoto a Amici 22, fuori il concorrente top: scoppia la rivolta (Di domenica 9 aprile 2023) Amici, eliminato Alessio Cavaliere, le reazioni. Prosegue il cammino del talent show di Maria De Filippi verso la conclusione di questa edizione che come sempre raccoglie consensi di critica e pubblico. La scorsa settimana abbiamo visto l’eliminazione di Samu che in questo periodo è al cinema con “Stranizza d’amuri”, pellicola diretta da Giuseppe Fiorello con Samuele Segreto – il vero nome dell’ex Amici – e Gabriele Pizzurro. Anche nella serata di ieri, sabato 8 aprile gli affezionati al programma hanno dovuto salutare un allievo. Nella sfida tra le squadre di Cuccarini ed Emanuel Lo contro Raimondo Todaro e Arisa hanno vinto i primi. Alla fine dei giochi al ballottaggio finale ci sono finiti due allievi: Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere. E come anticipato dall’esperto Amedeo Venza ad uscire è stato il secondo. Ovviamente, oltre alle reazioni ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 9 aprile 2023), eliminato Alessio Cavaliere, le reazioni. Prosegue il cammino del talent show di Maria De Filippi verso la conclusione di questa edizione che come sempre raccoglie consensi di critica e pubblico. La scorsa settimana abbiamo visto l’eliminazione di Samu che in questo periodo è al cinema con “Stranizza d’amuri”, pellicola diretta da Giuseppe Fiorello con Samuele Segreto – il vero nome dell’ex– e Gabriele Pizzurro. Anche nella serata di ieri, sabato 8 aprile gli affezionati al programma hanno dovuto salutare un allievo. Nella sfida tra le squadre di Cuccarini ed Emanuel Lo contro Raimondo Todaro e Arisa hanno vinto i primi. Alla fine dei giochi al ballottaggio finale ci sono finiti due allievi: Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere. E come anticipato dall’esperto Amedeo Venza ad uscire è stato il secondo. Ovviamente, oltre alle reazioni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... __ludo0 : RT @lostinthwfire: le briciole che devi lasciare: zero - lostinthwfire : le briciole che devi lasciare: zero - m_c_supremix : RT @zaynshappiness: + Perché una persona per hype non ti sostiene mentre tutti ti vogliono fuori; perché una persona per hype non piange in… - agnoom : @lvogruppo Guarda che la carne sintetica non la devi mangiare tu, devi lasciare che la mangino quelli che hanno dei… - P3rfectforyou : @larrystilosii lo devi lasciare -