“Devi lasciare la scuola”. Terremoto a Amici 22, fuori il concorrente top: scoppia la rivolta (Di domenica 9 aprile 2023) Amici, eliminato Alessio Cavaliere, le reazioni. Prosegue il cammino del talent show di Maria De Filippi verso la conclusione di questa edizione che come sempre raccoglie consensi di critica e pubblico. La scorsa settimana abbiamo visto l’eliminazione di Samu che in questo periodo è al cinema con “Stranizza d’amuri”, pellicola diretta da Giuseppe Fiorello con Samuele Segreto – il vero nome dell’ex Amici – e Gabriele Pizzurro. Anche nella serata di ieri, sabato 8 aprile gli affezionati al programma hanno dovuto salutare un allievo. Nella sfida tra le squadre di Cuccarini ed Emanuel Lo contro Raimondo Todaro e Arisa hanno vinto i primi. Alla fine dei giochi al ballottaggio finale ci sono finiti due allievi: Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere. E come anticipato dall’esperto Amedeo Venza ad uscire è stato il secondo. Ovviamente, oltre alle reazioni ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 9 aprile 2023), eliminato Alessio Cavaliere, le reazioni. Prosegue il cammino del talent show di Maria De Filippi verso la conclusione di questa edizione che come sempre raccoglie consensi di critica e pubblico. La scorsa settimana abbiamo visto l’eliminazione di Samu che in questo periodo è al cinema con “Stranizza d’amuri”, pellicola diretta da Giuseppe Fiorello con Samuele Segreto – il vero nome dell’ex– e Gabriele Pizzurro. Anche nella serata di ieri, sabato 8 aprile gli affezionati al programma hanno dovuto salutare un allievo. Nella sfida tra le squadre di Cuccarini ed Emanuel Lo contro Raimondo Todaro e Arisa hanno vinto i primi. Alla fine dei giochi al ballottaggio finale ci sono finiti due allievi: Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere. E come anticipato dall’esperto Amedeo Venza ad uscire è stato il secondo. Ovviamente, oltre alle reazioni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... quintaema : e dinamiche a noi sconosciute. Se andiamo per boschi e per monti, devi mettere anche in conto che ci puoi lasciare… - nicolamaraj : Maria: Cricca sei tu, devi lasciare la trasmissione #Amici22 - tveongreyjoy : maria tu devi mollare il pollo lui da oggi può fare tutto quello che vuole anche lasciare la lezione di umbertuss - HoneySwarovski : Devi capire se sei disposto a passare attraverso alti e bassi oppure lasciare stare, come fanno il 99% delle persone. - lesyeuxdange : mi devi lasciare stare porcodio lasciami esci dalla mia cazzo di vita -