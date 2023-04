Def, martedì il via libera del Governo (Di domenica 9 aprile 2023) In settimana è atteso il via libera al Documento di Economia e Finanza. L’approvazione, da parte del Governo, è in programma per martedì 11 aprile durante il consiglio dei ministri convocato per le 15. Il Pil tendenziale 2023 dovrebbe attestarsi allo 0,9 per cento, secondo quanto riferito da fonti del ministero dell’Economia e delle Finanze. La cifra è rivista al rialzo rispetto a quanto scritto a fine novembre scorso nel Documento di Programmazione di bilancio (più 0,6 per cento). Tra le variabili che impattano sulla crescita c’è lo stato di attuazione del Pnrr. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 9 aprile 2023) In settimana è atteso il viaal Documento di Economia e Finanza. L’approvazione, da parte del, è in programma per11 aprile durante il consiglio dei ministri convocato per le 15. Il Pil tendenziale 2023 dovrebbe attestarsi allo 0,9 per cento, secondo quanto riferito da fonti del ministero dell’Economia e delle Finanze. La cifra è rivista al rialzo rispetto a quanto scritto a fine novembre scorso nel Documento di Programmazione di bilancio (più 0,6 per cento). Tra le variabili che impattano sulla crescita c’è lo stato di attuazione del Pnrr. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

