De Zerbi torna in Italia? Inter, ecco il possibile nuovo undici (Di domenica 9 aprile 2023) Dopo le ultime deludenti prestazioni il futuro all’Inter dell’allenatore Simone Inzaghi è segnato. Si valutano le alternative. Nell’ultima giornata di campionato l’Inter di Simone Inzaghi ha offerto l’ennesima scialba prestazione stagionale, soprattutto quando si gioca contro le piccole. Il tecnico nerazzurro convince nelle Coppe, ma i risultati in campionato sono clamorosamente scadenti e il club Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 9 aprile 2023) Dopo le ultime deludenti prestazioni il futuro all’dell’allenatore Simone Inzaghi è segnato. Si valutano le alternative. Nell’ultima giornata di campionato l’di Simone Inzaghi ha offerto l’ennesima scialba prestazione stagionale, soprattutto quando si gioca contro le piccole. Il tecnico nerazzurro convince nelle Coppe, ma i risultati in campionato sono clamorosamente scadenti e il club Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FraDelgiu : 1. madonna ma come faccio a trovarmi d'accordo con quella fastidiosa palla da bowling di Zerbi 2. Porcdsnsjsso Mal… - onestocalcio : Eh ma u ten u palmarez de zerb per potersi atteggiare così? ???? Penso che Robertino De Zerbi lo vedremo presto in qu… - francesco_zerbi : @fatainsegnante @marioadinolfi E già! perdono e riconciliazione…. 72 anni dopo , e tutto si risolve . Per penitenza… - allunavano : @Synco33 De Zerbi non torna in Serie A quest'estate e comunque non andrebbe alla Roma. Spalletti non ha alcun senso che vada via dal Napoli. - MichelePerix : @g_letissier Anche moufrigno... tutta gente che è scappata da loro o che non ricostruirebbe dalle macerie. De Zerbi… -