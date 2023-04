De Zerbi, la lite con Stellini gli costa il Tottenham? «È una mina vagante. Fa sembrare Conte mite» (Di domenica 9 aprile 2023) La partita tra Tottenham e Brighton è finita con la vittoria degli Spurs e l’espulsione di entrambi i tecnici, Stellini e De Zerbi. Al 59? l’arbitro ha mostrato ad entrambi il cartellino rosso, dopo una rissa tra le due panchine per l’annullamento, da parte del direttore di gara, del 2-1 del Brighton per un fallo di mano di Mac Allister. Non è ancora chiaro cosa abbia generato la reazione dei due allenatori, anche se tutto potrebbe essere rimandato alle dichiarazioni della vigilia in cui Stellini, quando gli è stato chiesto un parere sul lavoro di De Zerbi al Brighton, aveva un po’ sminuito l’operato del collega subentrato al posto di Graham Potter. «De Zerbi ha potuto beneficiare dell’ottimo lavoro fatto da Potter. Inoltre credo che abbia trovato una buona soluzione nell’adottare il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 aprile 2023) La partita trae Brighton è finita con la vittoria degli Spurs e l’espulsione di entrambi i tecnici,e De. Al 59? l’arbitro ha mostrato ad entrambi il cartellino rosso, dopo una rissa tra le due panchine per l’annullamento, da parte del direttore di gara, del 2-1 del Brighton per un fallo di mano di Mac Allister. Non è ancora chiaro cosa abbia generato la reazione dei due allenatori, anche se tutto potrebbe essere rimandato alle dichiarazioni della vigilia in cui, quando gli è stato chiesto un parere sul lavoro di Deal Brighton, aveva un po’ sminuito l’operato del collega subentrato al posto di Graham Potter. «Deha potuto beneficiare dell’ottimo lavoro fatto da Potter. Inoltre credo che abbia trovato una buona soluzione nell’adottare il ...

