De Sica | «L’Italia è un Paese per vecchi che odia “i figli di”»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 9 aprile 2023) Il Messaggero intervista Christian De. Racconta di stare lavorando come un matto, di avere l’agenda piena. «Al momento lavoro come un pazzo. Ho l’agenda piena fino al prossimo inverno». Deha 72 anni e lo vogliono tutti. Non se lo spiega. «E che ne so? Quando ero giovane facevo solo il film di Natale, ora mi offrono qualsiasi cosa. La vita è fatta così». Poi aggiunge: «Forse in giro si è anche capito che so fare questo lavoro. Prima più di un addetto ai lavori diceva: “Questo gioca…”». Decontinua: «Fino a pochi anni fa avevo un contratto d’esclusiva con Aurelio De Laurentiis e non potevo fare altro. Adesso no e quindi posso spaziare e fare quello che voglio. Diciamo che “come me soni te abballo” (ride). In Limoni d’inverno, per esempio, film drammatico che uscirà a breve, recito con Teresa Saponangelo e sono un malato ...