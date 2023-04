De Laurentiis e Lotito non sono amati neanche quando vincono (Repubblica) (Di domenica 9 aprile 2023) Repubblica, con Gabriele Romagnoli, scrive del paradosso di Lotito e De Laurentiis definiti De Latito. De Latito (figura mitologica originata dalla sovrapposizione di due simili). Perché nel resto d’Italia comprensibilmente non riescono a farsi una ragione del clima che si respira a Napoli (e in parte anche nella Roma laziale) vincono, funzionano, eppure non sono amati. Gli allenatori sono amati soltanto quando vincono, i presidenti (loro due almeno) neppure. De Latito è l’ultimo vero presidente-padrone italiano. In un panorama di nomi sfuggenti e prestanomi fuggiti, di assenti, alias, fondi, indirizzi negli Usa o in Cina, De Latito c’è, presenzia, esterna. Ha la protervia del capo indiscutibile e le pretese di chi ha ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 aprile 2023), con Gabriele Romagnoli, scrive del paradosso die Dedefiniti De Latito. De Latito (figura mitologica originata dalla sovrapposizione di due simili). Perché nel resto d’Italia comprensibilmente non riescono a farsi una ragione del clima che si respira a Napoli (e in parte anche nella Roma laziale), funzionano, eppure non. Gli allenatorisoltanto, i presidenti (loro due almeno) neppure. De Latito è l’ultimo vero presidente-padrone italiano. In un panorama di nomi sfuggenti e prestanomi fuggiti, di assenti, alias, fondi, indirizzi negli Usa o in Cina, De Latito c’è, presenzia, esterna. Ha la protervia del capo indiscutibile e le pretese di chi ha ...

