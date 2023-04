Dario Acquaroli | morto per un malore in bici | ex campione di mountain bike aveva 48 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Malore in bici: morto a 49 anni Dario Acquaroli, campione di mountain bike - Eurosport_IT : Riposa in pace Dario ?? - Agenzia_Ansa : Dramma a Camerata Cornello (Bergamo): Dario Acquaroli, ex campione di mountain bike originario di San Giovanni Bian… - SoniaLaVera : RT @11Giuliano: N'altro professionista: Dario Acquaroli, morto per un malore in bici l'ex campione mondiale di mountain bike: stava andando… - Luca31911250 : RT @Stefania_67: Malore in bici, morto l'ex campione di mountain bike Dario Acquaroli: aveva 48 anni -

AGI -, ex campione del mondo di mountain bike , è morto nel pomeriggio di Pasqua a causa un malore mentre stava pedalando in Val Brembana. IL 48enne bergamasco di San Giovanni Bianco, il ...È morto mentre faceva la cosa che più gli piaceva e che lo aveva reso famoso: andare in bicicletta . Il cuore di, 48 anni, simbolo della mountain bike in Italia per un decennio, ha smesso di battere oggi, in seguito a un malore in bici sulle montagne bergamasche. Nato il 10 marzo 1975 a San ..., 48 anni, uomo simbolo del Mtb in Italia per un decennio, è morto oggi in seguito a un malore in bici sulle montagne bergamasche. Nato il 10 marzo 1975 a San Giovanni Bianco, in ...

Malore in bicicletta, morto Dario Acquaroli ex campione di mountain bike - Sportmediaset Sport Mediaset

Conquistò per due volte il titolo iridato con la sua mountain bike, nel 1993 e nel 1996. Professionista già a 16 anni, è stato stroncato a 48 anni mentre pedalava in Val Brembana ...Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo. Annunci e c ...