Dario Acquaroli | morto a 48 anni l’ex campione del mondo di mountain bike | fatale un malore in bicicletta

(Adnkronos) - Dario Acquaroli, 48 anni, uomo simbolo del Mtb in Italia per un decennio, è morto oggi in seguito a un malore in bici sulle montagne bergamasche. Nato il 10 marzo 1975 a San Giovanni Bia ...Classe 1975, Dario Acquaroli ha vinto 2 europei e 2 mondiali in MTB oltre a cinque titoli nazionali. La tragedia in provincia di Bergamo mentre stava andando dalla sorella per il pranzo di Pasqua.