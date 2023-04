Dall’Inghilterra | troppi errori | gli arbitri si scusano con il Brighton

Leggi su sportface

(Di domenica 9 aprile 2023) Secondo quanto riportato da alcuni media inglesi come Sky Sport Uk, la BBC e l’Evening Standard, l’organismo degliprofessionisti inglesi, il Pgmol, avrebbe ammesso che ilavrebbe dovuto beneficiare della concessione di un rigore contro il Tottenham nella partita di Premier di sabato che la squadra di De Zerbi ha perso 2-1. È la terza volta in questa stagione che l’ente degliinglesi si scusa per gliche hanno danneggiato il. Prima di questa vicenda, era già successo nella sconfitta contro l’Aston Villa per 2-1 con un rigore non dato, e nel pareggio col Crystal Palace per 1-1 con un gol annullato. SportFace.