D'Agostino: "A Lecce il Napoli ha fatto una prestazione da squadra matura'' (Di domenica 9 aprile 2023) Gaetano D'Agostino, ex centrocampista dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: "Al Napoli manca la ferocia nell'attaccare gli spazi, quel carisma che ha Osimhen. Il nigeriano è un leader e tiene in apprensione i difensori avversari. -afferma D'Agostino - Il Napoli ieri ha avuto pazienza, nell’azione dell’autogol c’è stata comunque un’azione bellissima. A Lecce ci hanno perso tutti, il Napoli no, ha fatto una prestazione da squadra matura. In questo momento un po’ di brillantezza viene a mancare, i viaggi con le nazionali sono devastanti. -prosegue D'Agostino - Non tutte le vittorie ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 9 aprile 2023) Gaetano D', ex centrocampista dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole: "Almanca la ferocia nell'attaccare gli spazi, quel carisma che ha Osimhen. Il nigeriano è un leader e tiene in apprensione i difensori avversari. -afferma D'- Ilieri ha avuto pazienza, nell’azione dell’autogol c’è stata comunque un’azione bellissima. Aci hanno perso tutti, ilno, haunada. In questo momento un po’ di brillantezza viene a mancare, i viaggi con le nazionali sono devastanti. -prosegue D'- Non tutte le vittorie ...

