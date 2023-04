Da Pogacar a Sagan | i ciclisti più pagati nel 2023

(Di domenica 9 aprile 2023) Quanto guadagnano inel? La classifica degli stipendi vede anche per quest’anno Tadejin vetta, seguito da altri due campioni come Chris Froome e Petersul podio. Lo sloveno è vincitore di due degli ultimi tre Tour de France, mentre l’ultimo è stato vinto da Jonas Vingegaard, che è ancora fuori L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : Si corre oggi il Giro delle Fiandre. Da #Pogacar a #Sagan: chi sono i ciclisti più pagati nel 2023… - sportli26181512 : #Altrenotizie I ciclisti più pagati nel 2023: ancora in testa Pogacar: Quanto guadagnano i ciclisti nel 2023? La cl… -

... al danese Jonas Vingegaard (vincitore del Tour de France 2022 battendo: potenzialmente il ...sloveno Primo Roglic (tre Vuelte e la Liegi - Bastogne - Liegi del 2020) e allo slovacco Peter...Assente il vincitore del Giro delle Fiandre Tadejper indicare i favoriti si parte sempre ... ovvero John Degenkolb, Greg Van Avermaet e Peter, sono ormai al tramonto delle loro carriere. ...... compagno di squadra di, che ha riportato la frattura della clavicola finendo in ospedale. Al tappeto anche i vari Peter, Ben Turner, Paul Ourselin e lo spagnolo Oier Lazkano, tra gli ..

Giro delle Fiandre 2023, trionfa Pogacar. L'ordine d'arrivo QUOTIDIANO NAZIONALE

Domenica si corre la 120.ma edizione della Parigi-Roubaix, alla quale non parteciperà Pogacar. Tra i favoriti Stefan Küng, al via anche Filippo Colombo ...Tadej Pogacar è un po' come il Cristiano Ronaldo del ciclismo e ... Al secondo posto troviamo a pari merito Peter Sagan e Chris Froome, ormai nella fase ascendente della loro carriera e che hanno in ...