Da noi… a ruota libera, ospiti puntata 9 aprile 2023: i Cugini di Campagna, Rocco Papaleo, Massimo Ghini, Filippo Laganà e Francesca Reggiani (Di domenica 9 aprile 2023) Oggi, domenica 9 aprile 2023, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la diciottesima puntata della quarta edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella ventitreesima puntata, ospiti di Francesca Fialdini sono i Cugini di Campagna, protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, porteranno la loro musica, esibendosi in studio, allegria e il racconto della loro lunga carriera; Rocco Papaleo, attore, regista e sceneggiatore che torna nelle sale cinematografiche il 13 aprile con “Scordato”, il nuovo film da lui scritto, ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 9 aprile 2023) Oggi, domenica 9, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la diciottesimadella quarta edizione di Dail talk show condotto daFialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella ventitreesimadiFialdini sono idi, protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, porteranno la loro musica, esibendosi in studio, allegria e il racconto della loro lunga carriera;, attore, regista e sceneggiatore che torna nelle sale cinematografiche il 13con “Scordato”, il nuovo film da lui scritto, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiberoMagazine_ : #DomenicaIn e #DaNoiARuotaLibera non si fermano nemmeno nel giorno di #Pasqua: tutti gli ospiti - SMSNEWSOFFICIAL : “Da noi… a ruota libera”: Ospiti i Cugini di Campagna, Rocco Papaleo, Massimo Ghini, Filippo Laganà, Francesca Regg… - mohammadali_im1 : Da #noi a #ruota libera: #ospiti di #Pasqua e #anticipazioni #del #programma - Robert_Benny25 : @NicolaPorro Ormai sono anni che Francia , Germania e altri fanno i propri interessi. Noi siamo l'ultima ruota .. s… - RisingStorm81 : @Anna2Ary Girare attorno a una ruota non porta a niente;le resistenze passive fatte di lamenti e malcontento non ge… -

'Anni 60', il brano di Pamela Prati Feat Atmosfera Blu Chiunque di noi ha un'idea ben precisa degli anni '60, attraverso i film e i personaggi famosi di ... dove la vita quotidiana ruota intorno a quella dello spettacolo con cui si interseca. Conclude ... Requiem per Ratzinger Di nuovo il tg di Rai1 dalle 17:20 al posto del programma Da noi... a ruota libera, poi di sera Giorgia Cardinaletti conduce un altro speciale papale. Se la rete ammiraglia è quella che dedica più ... Da Noi a Ruota Libera su Rai 1: anticipazioni e ospiti del 9 aprile 2023 Anche a Pasqua, la domenica pomeriggio, alle 17:20 su Rai1, l'appuntamento è con Francesca Fialdini e "Da noi a ruota libera", il programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello ... Chiunque diha un'idea ben precisa degli anni '60, attraverso i film e i personaggi famosi di ... dove la vita quotidianaintorno a quella dello spettacolo con cui si interseca. Conclude ...Di nuovo il tg di Rai1 dalle 17:20 al posto del programma Da... alibera, poi di sera Giorgia Cardinaletti conduce un altro speciale papale. Se la rete ammiraglia è quella che dedica più ...Anche a Pasqua, la domenica pomeriggio, alle 17:20 su Rai1, l'appuntamento è con Francesca Fialdini e "Dalibera", il programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello ... ''Da noi… a ruota libera'' nel giorno di Pasqua Rai Storia