Curling, Mondiali maschili Ottawa 2023: un’Italia irriconoscibile perde 11-3 contro la Svizzera nella finale per il terzo posto (Di domenica 9 aprile 2023) Una brutta Italia perde 11-3 contro la Svizzera nella finale per il terzo e quarto posto dei Mondiali maschili di Curling ad Ottawa, in Canada. Prestazione deludente del quartetto Giovanella, Arman, Mosaner e Retornaz che non entra mai in partita accusando molto probabilmente le fatiche della vittoria contro la Norvegia e della sconfitta bruciante per 9-8 contro la Scozia in semifinale. Azzurri che riescono ad annullare il primo end con mano favorevole alla Svizzera ma escono totalmente dalla partita dall’end successivo facendosi rubare tutte e tre le mani a favore. I primi punti arrivano solo nel sesto end con ... Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) Una brutta Italia11-3laper ile quartodeidiad, in Canada. Prestazione deludente del quartetto Giova, Arman, Mosaner e Retornaz che non entra mai in partita accusando molto probabilmente le fatiche della vittoriala Norvegia e della sconfitta bruciante per 9-8la Scozia in semi. Azzurri che riescono ad annullare il primo end con mano favorevole allama escono totalmente dalla partita dall’end successivo facendosi rubare tutte e tre le mani a favore. I primi punti arrivano solo nel sesto end con ...

