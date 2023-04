Curling | l’Italia si ferma in semifinale ai Mondiali 2023 | la bestia nera Scozia vince solo all’extra end

(Di domenica 9 aprile 2023) Niente da fare.è stata eliminata dallaalle semifinali dei Campionati20223 di, rassegna giunta alle battute finali in quel di Ottawa (Canada). Dopo un match combattutissimo, risolto soltantoend, i nostri ragazzi hanno dovuto salutare la competizione con il risultato di 8-9, lanciandosi comunque alla ricerca del bronzo che verrà conteso con la Svizzera. Un buon inizio quello degli azzurri che, seppur concedendo ai rivali un punto, gestiscono molto bene la mano inaugurale, dimostrando una buona trama e soprattutto un buon controllo. Retornaz ribalterà poi tutto già nell’end successivo quando, a seguito di una bocciata non perfetta di Mouat, approfitterà delle sbavature degli avversari mettendo a referto due punti ...

è in semifinale nei Mondiali di Ottawa 2023 dimaschile , in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Capolavoro di Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia