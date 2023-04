Curling, l’Italia sbatte contro la Svizzera: quarto posto ai Mondiali, sfuma il bis di bronzo (Di domenica 9 aprile 2023) l’Italia non è riuscita nell’impresa di conquistare la medaglia di bronzo ai Mondiali 2023 di Curling, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ottawa (Canada). Gli azzurri sono stati sconfitti dalla Svizzera con il punteggio di 11-3 nella finale per il terzo posto, dopo che nella notte erano stati battuti in semifinale dalla Scozia all’extra-end (più tardi i britannici si giocheranno il titolo contro i padroni di casa). La nostra Nazionale non è stata mai in partita e soltanto una volta che si è trovata sotto per 8-0 dopo cinque end è riuscita a marcare i primi punti di un incontro senza storia. Il quartetto tricolore, che aveva battuto gli elvetici nel round robin e che era alla sua seconda apparizione nella fase a eliminazione diretta dei ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023)non è riuscita nell’impresa di conquistare la medaglia diai2023 di, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ottawa (Canada). Gli azzurri sono stati sconfitti dallacon il punteggio di 11-3 nella finale per il terzo, dopo che nella notte erano stati battuti in semifinale dalla Scozia all’extra-end (più tardi i britannici si giocheranno il titoloi padroni di casa). La nostra Nazionale non è stata mai in partita e soltanto una volta che si è trovata sotto per 8-0 dopo cinque end è riuscita a marcare i primi punti di un insenza storia. Il quartetto tricolore, che aveva battuto gli elvetici nel round robin e che era alla sua seconda apparizione nella fase a eliminazione diretta dei ...

