Culla per la vita, come funziona e quanti bimbi ha salvato (Di domenica 9 aprile 2023) (Adnkronos) – Si trova in un angolo discreto in un cono d’ombra al riparo dall’occhio indiscreto delle telecamere, superato un ingresso più appartato per raggiungere la clinica Mangiagalli. E’ un ambiente protetto e riscaldato ed è strutturata in modo da avvisare immediatamente il personale sanitario: una volta che il bimbo viene accolto al suo interno, passati circa 40 secondi che danno al genitore il tempo di allontanarsi, un allarme discreto avvisa medici e infermieri della Neonatologia che possono prendersi cura del piccolo entro pochissimi minuti. E’ qui che negli anni sono stati lasciati Mario, Giovanni, e ora Enea, a cui la mamma ha detto addio oggi nel giorno di Pasqua, lasciandogli accanto una lettera. La Culla per la vita del Policlinico di Milano viene inaugurata nel 2007, è attiva da 16 anni. La luce illumina solo una piccola ... Leggi su ildenaro (Di domenica 9 aprile 2023) (Adnkronos) – Si trova in un angolo discreto in un cono d’ombra al riparo dall’occhio indiscreto delle telecamere, superato un ingresso più appartato per raggiungere la clinica Mangiagalli. E’ un ambiente protetto e riscaldato ed è strutturata in modo da avvisare immediatamente il personale sanitario: una volta che il bimbo viene accolto al suo interno, passati circa 40 secondi che danno al genitore il tempo di allontanarsi, un allarme discreto avvisa medici e infermieri della Neonatologia che possono prendersi cura del piccolo entro pochissimi minuti. E’ qui che negli anni sono stati lasciati Mario, Giovanni, e ora Enea, a cui la mamma ha detto addio oggi nel giorno di Pasqua, lasciandogli accanto una lettera. Laper ladel Policlinico di Milano viene inaugurata nel 2007, è attiva da 16 anni. La luce illumina solo una piccola ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Neonato lasciato nella Culla per la Vita al Policlinico di Milano. La madre lascia una lettera: 'Si chiama Enea, è… - LaStampa : Milano, neonato abbandonato nella “Culla per la vita” della clinica Mangiagalli nel giorno di Pasqua. La lettera de… - Corriere : Il neonato Enea lasciato a Pasqua nella «Culla per la Vita» del Policlinico di Milano - andreastoolbox : Neonato lasciato nella Culla per la Vita al Policlinico di Milano - Agenzia ANSA #lasciato #Neonato #nella #per… - TuttoSuMilano : #Milano, neonato abbandonato nella “Culla per la vita” nel giorno di Pasqua. La lettera della madre: “Sono Ene… -