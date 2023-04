Culla per la vita, come funziona e quanti bimbi ha salvato (Di domenica 9 aprile 2023) Milano, 9 apr. (Adnkronos Salute) - Si trova in un angolo discreto in un cono d'ombra al riparo dall'occhio indiscreto delle telecamere, superato un ingresso più appartato per raggiungere la clinica Mangiagalli. E' un ambiente protetto e riscaldato ed è strutturata in modo da avvisare immediatamente il personale sanitario: una volta che il bimbo viene accolto al suo interno, passati circa 40 secondi che danno al genitore il tempo di allontanarsi, un allarme discreto avvisa I file prodotti da diverse agenzie . La Culla per la vita del Policlinico di Milano viene inaugurata nel 2007, è attiva da 16 anni. La luce illumina solo una piccola saracinesca, qui si trova questo sistema hi-tech che mette il bebè abbandonato subito al sicuro. I medici della maternità più frequentata della metropoli ci hanno sempre tenuto a precisarlo: "Non è una 'ruota degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Milano, 9 apr. (Adnkronos Salute) - Si trova in un angolo discreto in un cono d'ombra al riparo dall'occhio indiscreto delle telecamere, superato un ingresso più appartato per raggiungere la clinica Mangiagalli. E' un ambiente protetto e riscaldato ed è strutturata in modo da avvisare immediatamente il personale sanitario: una volta che il bimbo viene accolto al suo interno, passati circa 40 secondi che danno al genitore il tempo di allontanarsi, un allarme discreto avvisa I file prodotti da diverse agenzie . Laper ladel Policlinico di Milano viene inaugurata nel 2007, è attiva da 16 anni. La luce illumina solo una piccola saracinesca, qui si trova questo sistema hi-tech che mette il bebè abbandonato subito al sicuro. I medici della maternità più frequentata della metropoli ci hanno sempre tenuto a precisarlo: "Non è una 'ruota degli ...

