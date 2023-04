Cuciniamo insieme | le uova alla scozzese

Leggi su panorama

(Di domenica 9 aprile 2023) Gli scottish eggs ci sembrano un gran piatto da fare per questa Pasqua. Ne abbiamo modificato un po’ la prassi ma il risultato è garantito. Buona Pasqua! Se per i cattolici è la festa delle feste va detto che il suo significato è universale: segna la rinascita, il mondo nuovo, l’apice della primavera che risveglia la natura. Viene da pensare a Pesach, la Pasqua ebraica che ricorda la liberazione dall’Egitto e la marcia verso la terra promessa. Anche gli ebrei hanno un uovo al centro del piatto del Seder, anche se per loro è piuttosto la memoria della distruzione del tempio. Ma dopo la distruzione c’è la rinascita. La tradizione cristiana fa forse più riferimento all’uovo cosmico greco/egizio, la sorgente primordiale ed è nel Medioevo che si cominciano a donare lein segno di benaugurio. Pensatemitiche Fabergè degli zar di Russia a ...