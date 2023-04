Cucine da incubo con Antonino Cannavacciuolo: stasera 9 aprile in esclusiva su Sky Uno (Di domenica 9 aprile 2023) stasera 9 aprile in esclusiva su Sky Uno, e in streaming solo su NOW, Cucine da incubo di Antonino Cannavacciuolo si trasferisce a Grottaferrata Nuova puntata di Cucine da incubo con Antonino Cannavacciuolo, stasera 9 aprile in esclusiva su Sky Uno, e in streaming solo su NOW, alle 21:15. Lo chef, appena diventato tristellato con Villa Crespi, si trasferisce a Grottaferrata per offrire la sua esperienza e le sue capacità imprenditoriali a 'Casa Brunori', ristorante storico della città ma da qualche tempo in crisi. Anche qui Antonino porterà tutta la sua esperienza da Chef e da imprenditore: infatti, in ogni episodio dello show Sky ... Leggi su movieplayer (Di domenica 9 aprile 2023)insu Sky Uno, e in streaming solo su NOW,dadisi trasferisce a Grottaferrata Nuova puntata didaconinsu Sky Uno, e in streaming solo su NOW, alle 21:15. Lo chef, appena diventato tristellato con Villa Crespi, si trasferisce a Grottaferrata per offrire la sua esperienza e le sue capacità imprenditoriali a 'Casa Brunori', ristorante storico della città ma da qualche tempo in crisi. Anche quiporterà tutta la sua esperienza da Chef e da imprenditore: infatti, in ogni episodio dello show Sky ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Cucine da incubo, Antonino Cannavacciuolo in missione a Grottaferrata. Anticipazioni - SkyTG24 : Cucine da incubo, Antonino Cannavacciuolo in missione a Grottaferrata. Anticipazioni - SMSNEWSOFFICIAL : CUCINE DA INCUBO: Antonino Cannavacciuolo a Grottaferrata nella nuova puntata in onda su Sky e in streaming su NOW - julesisblue : Eccomi qui ha piangere per il marito di una famiglia a cucine da incubo raga io vittima di questo sistema basato sui programmi emozionali - matteismax : RT @LaNotiziaTweet: Mense ospedaliere da incubo. I Carabinieri Nas chiudono sette cucine per presenza di blatte ed escrementi -