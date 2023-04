Crosetto | “L’Italia è molto rispettata in Medio Oriente | la Meloni può essere perno del dialogo”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 9 aprile 2023) Nelle ore più buie nei rapporti tra Israele e Palestina, con una vittima italiana innocente rimasta sul terreno nell’attentato di Tel Aviv, il ministro della Difesa Guidoprova a tracciare un percorso di pacificazione che vedaal centro del. “Giorgia, con la sua leadership, può e deveunper ilin Israele, così come in Libano e in Egitto.può contribuire alla stabilizzazione di quell’area, perché gode di ‘rispetto e attenzione’, come mi ha assicurato il governo libanese. E lo stesso ho percepito in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi, in Egitto.ha la possibilità di accollarsi questa sfida che è fondamentale, anche in chiave europea”, dice...