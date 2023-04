(Di domenica 9 aprile 2023) Sarò piaggeria, sarà ladi, ma come si fa a dire che Giorgiapuòuna mediatrice di pace in? "puòildel dialogo per cercare...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - MarcoGerva1968 : Cioè passeranno con Fratelli d’Italia ? (Non risulta che Crosetto voglia fondare un partito) . Del resto le ultime… -

Sarò piaggeria, sarà ladi scherzare, ma come si fa a dire che Giorgia Meloni può essere una mediatrice di pace in ... Lo ha detto il ministro della Difesa Guido. L'allerta è molto alta',...Il fatto è che dopo mesi di totonomi e ricostruzioni, sembra che Meloniavere l'esclusiva ... direttamente con uno dei fondatori del partito, l'attuale ministro della Difesa Guido. I ...Giovanni(FD'I) ritiene di aver sentito tutto e contrario di tutto. Considera non chiara ... Nella replica conclusiva, l'assessora Pentenero ribadisce di non avere mai dichiarato che si...

Crosetto ha voglia di scherzare: “Meloni può essere il perno per la stabilità in Medio Oriente” Globalist.it

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha detto che Giorgia Meloni può avere un ruolo per la stabilità del Medio Oriente ...Dopo una notte di bombardamenti su Gaza e il sud del Libano. Il governo annuncia il richiamo di riservisti inquadrati nelle difese aeree e nell'aviazione. Crosetto, in visita nel Libano, chiede "un ma ...