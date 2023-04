Crolla un palazzo di 4 piani a Marsiglia, soccorsi frenati da un incendio. I testimoni: «C’è stata una forte esplosione» – Il video (Di domenica 9 aprile 2023) Un palazzo di quattro piani è Crollato verso mezzanotte e mezza nel centro di Marsiglia, in Rue de Tivoli, nel quinto arrondissement. Alcuni testimoni hanno parlato di «una forte esplosione» che ha fatto venire buona parte dell’edificio, come poi ha confermato il prefetto regionale Christophe Mirmand, ipotizzando una fuga di gas dietro l’incidente. Ancora da definire il bilancio di possibili vittime e feriti, con i soccorsi di fatto bloccati da un incendio che impedisce alle squadre di ricerca di avvicinarsi all’area del crollo. «Abbiamo un centinaio di uomini in azione – ha detto l’ufficiale dei pompieri Lionel Matthew – la priorità è ovviamente spegnere l’incendio e sgomberare le macerie per cercare le persone che ... Leggi su open.online (Di domenica 9 aprile 2023) Undi quattroto verso mezzanotte e mezza nel centro di, in Rue de Tivoli, nel quinto arrondissement. Alcunihanno parlato di «una» che ha fatto venire buona parte dell’edificio, come poi ha confermato il prefetto regionale Christophe Mirmand, ipotizzando una fuga di gas dietro l’incidente. Ancora da definire il bilancio di possibili vittime e feriti, con idi fatto bloccati da unche impedisce alle squadre di ricerca di avvicinarsi all’area del crollo. «Abbiamo un centinaio di uomini in azione – ha detto l’ufficiale dei pompieri Lionel Matthew – la priorità è ovviamente spegnere l’e sgomberare le macerie per cercare le persone che ...

