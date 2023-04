Crolla un condominio di 4 piani in centro a Marsiglia (Di domenica 9 aprile 2023) Un condominio di quattro piani è Crollato nella notte nel centro di Marsiglia e un incendio impedisce ai soccorritori di andare alla ricerca delle possibili vittime. Lo ha reso noto il sindaco della seconda città francese, Benoît Payan. , possibili vittime “Dobbiamo essere preparati ad avere vittime in questa terribile tragedia”, ha detto il sindaco di Marsiglia, Benoît Payan, aggiungendo che cinque persone degli edifici vicini sono rimaste ferite. L’incendio “è ancora in corso ed è estremamente difficile da controllare. I vigili del fuoco stanno giudicando minuto per minuto il modo migliore per spegnere questo rogo perché potenzialmente ci sono persone vive all’interno”, ha detto il primo cittadino. “Verso le 00:40 un edificio in rue de Tivoli è Crollato, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 aprile 2023) Undi quattroto nella notte neldie un incendio impedisce ai soccorritori di andare alla ricerca delle possibili vittime. Lo ha reso noto il sindaco della seconda città francese, Benoît Payan. , possibili vittime “Dobbiamo essere preparati ad avere vittime in questa terribile tragedia”, ha detto il sindaco di, Benoît Payan, aggiungendo che cinque persone degli edifici vicini sono rimaste ferite. L’incendio “è ancora in corso ed è estremamente difficile da controllare. I vigili del fuoco stanno giudicando minuto per minuto il modo migliore per spegnere questo rogo perché potenzialmente ci sono persone vive all’interno”, ha detto il primo cittadino. “Verso le 00:40 un edificio in rue de Tivoli èto, ...

