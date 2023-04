Crociere | Salerno ‘destinazione’ sempre più comoda e sicura

Leggi su ladenuncia

(Di domenica 9 aprile 2023) Sabato Santo: 1.300 crocieristi hanno avuto la possibilità di visitare la città di. Fatta colazione a bordo, sono quindi scesi dalla ‘Riviera’ della compagnia Ocean Cruises. Superato il filtro del check out in area sterile (non accessibile dall’esterno) si sono quindi incamminati verso il centro muniti di smartphone e cartine turistiche. Alcuni hanno preferito raggiungere Vietri sul Mare a piedi. Peccato che il percorso, negli anni, non sia mai stato valorizzato (e curato). “Oggi ospitiamo perlopiù americani” ha detto Orazio De Nigris, Ceo della società che gestisce la stazione marittima, che contribuisce ad organizzare gli approdi e l’accoglienza. La curiosità riguarda de pullman appositamente prenotati per una destinazione davvero… alternativa: De Nigris spiega: “Un nutrito gruppo ha voluto raggiungere Andretta, in Irpinia. Sono originari di quel luogo”. ...